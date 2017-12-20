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Bugün 14:36 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:40 TSİ )

O tribüne niye çıktın?

Devreye sıkıntılı giren ve düşme hattında yer alan Yeşil Siyahlılar camiayı tedirgin ediyor.

Transfer yasağının kalkacağı ile ilgili somut bir gelişme yok. Mesut dönüyor ama Sinan’ın takıma katılıp katılmayacağı ile ilgili “resmi” bir gelişme de yok. İddialar Sinan’ın Antalya kampına katılacağı yönünde. Kamp yeri henüz belli değil. Kamp büyük bir ihtimalle Lara ya da Belek de olacak.

NETAMELİ BİR KONU

Sınırlı bir kadro ile mücadele eden Yeşil Siyahlı futbolcular oldukça yıprandı. Mental olarak futbolcuların güçlenmesi de gerekiyor. Başkan Bahri Yavuz’un Adliyespor maçının ikinci yarısında tribüne çıkması, taraftar takıma sırtını dönerken Yavuz’un da taraftarın içinde olması futbolcuların kafasını çok karıştırdı. Futbolcular ve önemli bir kesim “Futbolcuları taraftarın önüne atıp yem mi yapıyor?” diye düşünmeden edemedi.

CEZA ALMAMASI İÇİN (Mİ?)

Yavuz’dan tribüne çıkması, tezahüratlara eşlik etmesi, taraftarın sırtını döndüğü esnada orada olması ile ilgili net bir açıklama gelmedi. Bu netameli konu ile ilgili Yavuz, Adliyesporlu futbolcuların tribünleri çok tahrik ettiği, devre arasında ortamın oldukça gergin olması nedeni ile taraftarın sahaya inip kulübün ceza almaması için tribüne çıktığını yakın çevresi ile paylaştığı öğrenildi. Öte yandan Kocaelispor Kulübü, Adliyespor maçında yaşanan saha içi olayları nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.

Bugün 14:36 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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