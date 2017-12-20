3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’ne ise Yeni Ordu maçının ardından ihtar ve 1.600 lira para cezası verilirken, Cafercan 3, Özer Kutlu da 2 maç ceza aldı. Ayrıca 1 maç ceza alan Antrenör Uğur Balcıoğlu da bu cezasını Muğlaspor maçında çekti.
Bugün 14:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:44 TSİ )
Korukır’a 2 maç ceza, Darıca’yı doğradılar
Sakaryaspor’un İzmitli teknik adamı Engin Korukır’a Silivri maçı sonrası 2 maç hak mahrumiyeti ve 3 bin lira para cezası verildi.
Bugün 14:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz