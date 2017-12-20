Korukır’a 2 maç ceza, Darıca’yı doğradılar

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’ne ise Yeni Ordu maçının ardından ihtar ve 1.600 lira para cezası verilirken, Cafercan 3, Özer Kutlu da 2 maç ceza aldı. Ayrıca 1 maç ceza alan Antrenör Uğur Balcıoğlu da bu cezasını Muğlaspor maçında çekti.