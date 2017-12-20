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Gebzespor ilk yarıyı 3 puanla kapattı

BAL 11.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider temsilcimiz Gebzespor, ilk yarının son maçında konuk olduğu Sapanca Gençlikspor’u Batuhan Irmak’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Kötü bir zeminde oynanan maçta vasat futboluna rağmen kazanmasını bilen Menekşe'de maçın kahramanı hiç tartışmasız Eskiçarşı taraftar grubu oldu.

HİÇ SUSMADILAR

Gebzespor ilk yarının son maçında konuk olduğu Sapanca Gençlispor’u taraftarı ile vurdu. Bu sezon ne hikmetse tüm deplasman maçlarına taraftar yasağı gelen Eskiçarşı, bir kez daha yasak dinlemedi. 10 otobüs ile çıkarma yapmaya hazırlanan ancak yasak gereği sadece 200 kadar Gebzespor taraftarının tribünde yer aldığı karşılaşmada Eskiçarşı bir saniye olsun susmadı. Sapanca Atatürk Stadı'nı 'Şampiyon Gebzespor' tezahüratları ile inleten Eskiçarşı elde edilen zaferde baş kahramandı. Gebzespor, şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Maltepespor'un Bursa Zaferspor'a 2-0 yenilmesiyle büyük avantaj yakaladı. Aynı şekilde Doğantepe'de ilk yarıyı yenilgiyle tamamlayarak 6 puan geriye düştü. En yakın takipçi, 27 puanla Beylerbeyi oldu.

Bugün 14:44 TSİ - Spor

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