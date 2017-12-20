Kocaeli genelinde havaların soğuması ve ara ara yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde de kar yağışı başladı. Özellikle Kartepe’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar 15 santimetre yüksekliğe ulaştı. Sıcaklıkların 0’ın altında görüldüğü yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kartepe’de kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulması gerektiğini söyleyen yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde kayak sezonunun açılabileceğinin müjdesini verdiler.
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Kartepe’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Kartepe'de yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz