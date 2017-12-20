Secret Garden’da lansman kampanyası için son günler

Akkurt Group’un Yuvacık’taki Secret Garden projesinde lansman kampanyası 31 Aralık’ta sona erecek. 2019 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları 290.000 TL’den başlıyor. Secret Garden, yüzde 30 peşin ve teslime kadar şirket içi ödeme seçenekleri ile konut sahibi olma imkânı sunuyor. Fiyat artışından etkilenmeden konut sahibi olmak isteyen yatırımcılar için 31 Aralık, lansman kampanyasının son günü olarak belirlendi.

“YÜKSEK KİRA GETİRİSİ”

Lansmana çıktığı ekim ayından bu yana projenin, yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Akkurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt, “Yuvacık’ta hayata geçirdiğimiz Secret Garden projemiz bulunduğu lokasyon, manzarası, doğa ile iç içe olması, mimari özellikleri ve avantajlı ödeme koşulları sayesinde konutların yüzde 30’u 2 ayda satıldı. Belirtilen özellikler sayesinde dairelerin yatırımcılar için karlı olacağı ve yüksek kira getirisi sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

KOLAY ULAŞIM İMKANI

Secret Garden, şehrin birçok noktasına kolay ulaşım imkânına sahip. İzmit merkeze 6, sahil yoluna (Ömer Türkçakal Bulvarı) 1,5 kilometre mesafede olan projeye E-5 ulaşım hattı üzerinde de kolay ulaşım sağlanabiliyor. İnşaat alanı 18 bin metrekareye yakın olan projede toplam 106 daire yer alıyor. 5 bloktan oluşan projede 120 metrekare ile 232 metrekare arasında değişen 12 farklı daire tipi bulunuyor.

TAMAMI DENİZ MANZARALI

Bahçeli dubleks ve geniş teraslı dairelerin ön plana çıktığı Secret Garden’da 2+1, 3+1, 4+1 daire tipleri konforlu yaşam alanları sunuyor. Üst katlarda yer alan geniş teraslı, deniz ve orman manzaralı daireler dikkat çekiyor. Dairelerin tamamı önü hiçbir zaman kapanmayacak deniz manzarasına sahip. Ayrıca modern mimariye sahip projede geniş pencereler deniz ve orman manzarasına açılıyor. Projede gün ışığından da maksimum seviyede yararlanma imkânı sunuluyor.

GÜVENLİ VE HUZURLU

Başiskele’nin en gözde semti olan Yuvacık Aydınkent’te konumu itibariyle birçok yaşam merkezine yakın olmasının yanı sıra modern yaşamın bütün ayrıntılarının düşünüldüğü Secret Garden projesinde sosyal donatıları ile de site sakinlerine güvenli ve huzurlu modern yaşamın kapıları açılıyor. Geniş yeşil alanları olan projede, iki adet açık yüzme havuzu ve iki adet açık aquaparklı çocuk havuzu, 2 adet sauna, 2 adet buhar odası, 2 adet kapalı spor salonu, 2 adet çok amaçlı saha, 2 adet sosyal tesis, açık spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, kameriyeler, barbekü ve piknik alanları yer alıyor.