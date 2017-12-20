Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı!

Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde saat 8.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin çatısındaki bir hasardan dolayı evine yağmur suyu sızmaya başlayan Mustafa T. (35), bir çatı işçisi ve komşusu ile su akıtan bölgeleri onarmak için 4 katlı evin çatısına çıktı. Çatıyı onardıktan sonra 2 metre yükseklikteki merdiven yardımıyla binanın 4. katında bulunan terasa inmeye çalışan Mustafa T., ayağı kayarak terasa düştü. Kafası yere çarpan Mustafa T., ağır şekilde yaralandı. Mustafa T.'nin düştüğünü ve hareketsiz bir şekilde yattığını gören çatı işçisi ve komşusu tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa T.’nin kafa tasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Mustafa T. Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin arından Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Olayı gören komşuları, Mustada T.nin düşerken kafasının yere çarptığını ve dakikalara yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.