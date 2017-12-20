Polisler okul önlerinde göz açtırmıyor

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korunmasının yanı sıra güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacına yönelik il genelinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yaptı.

57 ŞAHSIN ÜSTÜ ARANDI

Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Muhabere Elektronik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 6 ekip ve 21 emniyet personelinin katılımı ile belirlenen okul çevresinde yapılan uygulamada, 57 şahısın üstü aranarak kimlikleri kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan şahıslardan 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenerek tutuklandı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Uygulamalar hakkında açıklama yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, “Çocuklarımızın suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, güvenli bir ortamda eğitim- öğretim hayatını sürdürmelerini sağlamak için Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız uygulamaları kararlılık ve titizlikle devam edecektir” ifadelerine yer verdi.