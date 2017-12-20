Mehmet Akif Yılmaz: Terörist İsrail’i il tanıyan CHP’dir

Sözlerine İzmir’de okul müdürü Ayhan Kökmen'e yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Yılmaz, 2002 yılında 98 milyar olan bakanlık bütçesinin 2018 yılında 762 milyara, 2002 yılında 10 milyar olan eğitime ayrılan bütçe payının da 2018 yılında 134 milyara ulaştığını söyledi.

2İSRAİL’İ İLK TANIYAN CHP HÜKÜMETİDİR”

Konuşması sırasında terör devleti İsrail’i İslam ülkeleri içinde ilk tanıyan hükümetin CHP hükümeti olduğunu da hatırlatan Mehmet Akif Yılmaz; “Yurt dışında ülkesini yabancılara şikâyet eden, dış güçlere müdahale çağrısı yapan bu anlayışın en ağır darbesi de yine geçmişte Filistin meselesinde oldu. Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ve son olarak Mescid-i Aksa’mıza göz diken işgalci terör devleti İsrail'i kuruluşundan bir yıl sonra 1949 yılında ilk olarak tanıyan millet bütçesini yırtmaya kalkan bu zihniyettir” dedi.

“ATATÜRK’Ü RAĞMAN İMZALADILAR”

Konuşmasında Atatürk’ten bir de örnek veren Yılmaz, “1949 yılında CHP hükümeti İsrail'in derhâl tanınması kararı aldı. Bakanlar Kurulu kararına imza atanlar ise Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan Şemsettin Günaltay ve bakanlar. Atatürk'ün “İşgalci bir İsrail devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyiz” beyanına rağmen alınan bu karar, İsrail'e can suyu vermiştir. Milletimizin vicdanında işgal ve terör devleti İsrail'in hiçbir zaman tanınmadığı gerçeğini temsilen milletimizin huzurunda bu kararı, bu utanç belgesini yırtmak gerekiyor” dedi.