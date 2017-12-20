Konu hakkında yapılan açıklama ile Mahalle temsilcileri Erkan Bayhan ve İsmail Korkut’a bundan sonra İzmit İlçe Kadın Kolları yönetiminden Gülçin Günay ile komite üyesi Seda Oral da eşlik edecek. Komite üyeleri yeni görevlendirmelerle ilgili yaptıkları açıklamada, “Kadınların komitede görev alması önemli bir adımdır. Gençler ve kadınların aktif görevde yer almaları mahalle açısından oldukça önemlidir” dedi.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Paşa’ya kadın eli değecek
CHP İzmit Mehmet Ali Paşa Mahalle Komitesi’nde iki olan temsilci sayısı 4’e yükseldi.
Bugün 15:26 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz