Paşa’ya kadın eli değecek

Konu hakkında yapılan açıklama ile Mahalle temsilcileri Erkan Bayhan ve İsmail Korkut’a bundan sonra İzmit İlçe Kadın Kolları yönetiminden Gülçin Günay ile komite üyesi Seda Oral da eşlik edecek. Komite üyeleri yeni görevlendirmelerle ilgili yaptıkları açıklamada, “Kadınların komitede görev alması önemli bir adımdır. Gençler ve kadınların aktif görevde yer almaları mahalle açısından oldukça önemlidir” dedi.