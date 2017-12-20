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Başbakan Yardımcısı Işık: Kendini bilmezlerden birisi Fahrettin Paşa'ya dil uzatıyor

Başbakan Yardımcısı Işık, "Kendini bilmezlerden birisi çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı da işin içine katarak, Medine müdafii Fahrettin Paşa'ya dil uzatıyor. Böyle bir tweeti BAE Dışişleri Bakanının retweet etmesi utanç vericidir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi katkılarıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "100. Yılında Uluslararası Bağdat ve Kutü'l Amare Sempozyumu"nun açılışında, tarihin, geçmişte yaşananların, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde tetkik ve tasvir edilmesi olduğunu dile getirerek, tarihi, yalnızca geçmişte yaşananların kaydedilmesi olarak görmenin yeterli olmadığını anlattı.

Tarihin, kılavuz olması için geçmişten dersler çıkararak geleceği şekillendirmek gerektiğine işaret eden Işık, şöyle devam etti:

Biz Bağdat'ı, Kudüs'ü konuşurken, kendini bilmezlerden birisi çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı da işin içine katarak, Medine müdafii Fahrettin Paşa'ya dil uzatıyor. Fahrettin Paşa, Hazreti Peygamber'in kabrine düşman çizmesi değmesin diye kendini parçalamış ve mütareke imzalandıktan sonra dahi müdafayı bırakmamış, eşine az rastlanır bir kahramandır. Fahrettin Paşa'ya dil uzatmak, yalnızca tarih bilmemekle açıklanacak bir cehalet değil, aynı zamanda kötü niyet taşıyan bir provokasyondur. Demek ki Lawrence'lar hala işbaşında. Nitekim ecdadımız kendini Kudüs'ün, Mekke ve Medine'nin hakimi değil, hadimi olarak bilecek bir rikkate sahiptir. Türkler ve Araplar arasındaki kadim dostluğu zedelemeyi amaçlayan böyle bir tweeti Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanının retweet etmesi tek kelimeyle onlar adına utanç vericidir. Daha geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri milli gününe katılmış bir hükümet üyesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed'in bu yanlıştan bir an önce dönmesini ve böylesi propagandalara alet olmaması gerektiğini vurgulamak isterim."

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