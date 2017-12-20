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İYİ Parti, AKP'ye komşu olacak

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı binası belli oldu.

İYİ Parti Kocaeli İl teşkilat çalışmalarında hızla ileriliyor. 12 ilçenin başkanının belirlenmesinin ardından parti faaliyetlerinin yürütülmesi için bir il binasına ihtiyaç vardı. Serdar Kaman'dan alınan bilgilere göre, bu sorun çözüldü. AK Parti Kocaeli İl binasının 500 metre ilerisinde bulunan Denizbank binasının en üst katı İYİ Parti İl Başkanlığınca tutuldu. 380 metrekarelik olan il binasında İzmit ilçe teşkilatı da yer alacak. İl binası için resmi imzalar da atıldı. Önümüzdeki günlerde il binası faaliyete başlayacak.

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

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