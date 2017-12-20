Körfez’deki o araziyi Büyükşehir alıyor!

Körfez Belediyesi’nin nisan ayında 84 milyon liraya satışa çıkardığı 30 bin metrekarelik alanın fiyatını 53 milyon liraya indirdi. Dün yapılması gereken ihale iptal edildi. Körfez Belediyesi’nin bu alanı 53 milyon liraya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne satacağı, Büyükşehir’in de bu alanı TIR Parkı yapacağı öğrenildi.