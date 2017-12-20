Körfez Belediyesi’nin nisan ayında 84 milyon liraya satışa çıkardığı 30 bin metrekarelik alanın fiyatını 53 milyon liraya indirdi. Dün yapılması gereken ihale iptal edildi. Körfez Belediyesi’nin bu alanı 53 milyon liraya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne satacağı, Büyükşehir’in de bu alanı TIR Parkı yapacağı öğrenildi.
Bugün 15:41 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:04 TSİ )
Körfez’deki o araziyi Büyükşehir alıyor!
Körfez’deki araziyi Büyükşehir alıyor
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Bugün 15:41 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz