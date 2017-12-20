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Bugün 16:21 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 16:41 TSİ )

Acil AB RH Pozitif (+) kan aranıyor!

Acil AB RH Pozitif (+) kana ihtiyaç vardır

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil AB RH Pozitif (+) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek durumda olanlar 0543 972 9845 numaralı telefondan Koray Aydın ile iletişime geçebilirler.

Bugün 16:21 TSİ - Sağlık

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