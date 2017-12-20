Kaza öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Efendi Özarslan'a geri manevra yapan otomobil çarptı. Efendi Özarslan aracın çarpmasıyla yola savrulurken, sürücü otomobili ile kaçtı. Kazayı görenler yardıma koşarak yere düşen Efendi Özarslan'ı sandalyeye oturttu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Efendi Özarslan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.