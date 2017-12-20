Kaza öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Efendi Özarslan'a geri manevra yapan otomobil çarptı. Efendi Özarslan aracın çarpmasıyla yola savrulurken, sürücü otomobili ile kaçtı. Kazayı görenler yardıma koşarak yere düşen Efendi Özarslan'ı sandalyeye oturttu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Efendi Özarslan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Geri manevra yapan otomobil çarptı
Derince'de geri manevra yapan otomobilin çarptığı Efendi Özarslan yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz