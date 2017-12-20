Olay sabah saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine gelen M.K. sahte çeki paraya çevirmek istedi. Banka personeli çekin sahte olduğunu belirleyerek, polise haber verdi. Bankaya gelen polis ekibi, M.K.'yı gözaltına aldı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Bankada sahte çekle yakalandı
Karamürsel'de, sahte çek ile bankadan para almak istediği iddia edilen M.K. yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz