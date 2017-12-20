Kocaelispor'da 2 yıl forma giyen, bu sezon öncesi de özel işleri nedeni ile futbol oynamayacağı ifade edilen Sinan Pektemek ile ilgili Kocaelispor Kulübü'nden resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kulübümüz, futbolcu Sinan Pektemek ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmış olup, futbolcumuz yarın (Perşembe) takım ile çalışmalara başlayacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Bugün 16:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:11 TSİ )
Sinan Pektemek yeniden Kocaelispor’da!
Sinan Pektemek yeniden Kocaelispor’da!
Bugün 16:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz