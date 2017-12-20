Sinan Pektemek yeniden Kocaelispor’da!

Kocaelispor'da 2 yıl forma giyen, bu sezon öncesi de özel işleri nedeni ile futbol oynamayacağı ifade edilen Sinan Pektemek ile ilgili Kocaelispor Kulübü'nden resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kulübümüz, futbolcu Sinan Pektemek ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmış olup, futbolcumuz yarın (Perşembe) takım ile çalışmalara başlayacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.