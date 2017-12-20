Kocaeli'de cinayet!

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 389 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir inşaatta Bülent Küçük ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla Küçük'e ateş eden zanlı, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesinin duyulması üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Küçük'ün silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Küçük'ün cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı.