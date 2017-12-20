Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 389 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir inşaatta Bülent Küçük ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla Küçük'e ateş eden zanlı, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesinin duyulması üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Küçük'ün silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Küçük'ün cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı.
Bugün 17:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:09 TSİ )
Kocaeli'de cinayet!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi silahla başından vurularak öldürüldü.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz