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Otoyol polisinin dikkati olası büyük bir yangını önledi

TEM Otoyolu Düzce kesiminde balataları ısınan kimyasal madde yüklü tırı fark eden otoyol polisi tırın tutuşmasını önledi.

Olay, TEM Otoyolu Gölyaka gişelerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yusuf Tepe’nin kullandığı 34 NK 1182 plakalı tır Kocaeli’nden aldığı kimyasal madde ile Ankara’ya doğru yola çıktı. Ancak TEM Otoyolu Gölyaka gişelerine geldiğinde tırın balatalarından duman çıkmaya başladı. Gişelerden D-100 Karayolu’na çıkan tırın Otoyol Bölge Müdürlüğü İstasyonunun önünden geçişi esnasında balatalarından duman çıktığını fark eden otoyol polisi Tumay Demir, tırı istasyon önünde durdurarak yangın tüpleriyle müdahale etti. Aynı zamanda itfaiyeye de haber veren polis memuru Demir, Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi ve soğutma çalışması ile durum kontrol altına alındı. Polis memurunun dikkati ile yangın büyümeden söndürülmüş oldu.

Bugün 09:05 TSİ İHA Düzce- Asayiş

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