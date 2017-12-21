Tartışma büyüyünce silah vurdular!

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Spotçular Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.P. , Ö.P. ve M.B. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce iddialara göre M.P. çıkardığı tabancasının kabzası ile M.B.’nin kafasına vurdu. M.B. kafasından aldığı darbenin etkisi ile yere düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kafasına aldığı darbe işle yaralanan M.B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastane’sine kaldırıldı. M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.