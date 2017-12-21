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Aracını buradan çekmeyene ceza var!

İzmit Belediyesi’nin hurda araçların toplanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Mahalle aralarında, yol kenarlarında, boş arsalardaki hurda araçları tek tek toplayan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları da hurda araçlar konusunda uyardılar. Hurda araçların bırakıldığı yerlerden alınmasını isteyen yetkililer “Yol kenarlarına, boş alanlara bırakılan bu araçlar trafiği tehlikeye düşürmekle birlikte çevre kirliliğine de yol açıyor. Aynı zamanda fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam oluşturan araçlarını bırakanlara cezai işlemde bulunuluyor. Sahibi olmayan araçlar da çekçiler yardımıyla bulundukları yerlerden alınıyorlar” dediler. Bu arada Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yaklaşık bir yıldan beri durduğu belirlenen ve trafik akışını engelleyen hurda araç yetkililerce kaldırıldı.

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