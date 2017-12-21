Mahalle aralarında, yol kenarlarında, boş arsalardaki hurda araçları tek tek toplayan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları da hurda araçlar konusunda uyardılar. Hurda araçların bırakıldığı yerlerden alınmasını isteyen yetkililer “Yol kenarlarına, boş alanlara bırakılan bu araçlar trafiği tehlikeye düşürmekle birlikte çevre kirliliğine de yol açıyor. Aynı zamanda fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam oluşturan araçlarını bırakanlara cezai işlemde bulunuluyor. Sahibi olmayan araçlar da çekçiler yardımıyla bulundukları yerlerden alınıyorlar” dediler. Bu arada Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yaklaşık bir yıldan beri durduğu belirlenen ve trafik akışını engelleyen hurda araç yetkililerce kaldırıldı.
Bugün 09:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:17 TSİ )
Aracını buradan çekmeyene ceza var!
İzmit Belediyesi’nin hurda araçların toplanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bugün 09:16 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz