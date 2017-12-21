İstanbul Kapalıçarşı’da 3,8250 liradan alınan dolar 3,8270 liradan, 4,5470 liradan alınan euro ise 4,5490 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8290 liradan, euro ise 4,5370 liradan satılmıştı.
Bugün 09:53 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 09:54 TSİ )
Dola
Serbest piyasada dolar 3,8270 liradan, euro ise 4,5490 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz