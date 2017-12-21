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Bugün 09:53 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:54 TSİ )

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Serbest piyasada dolar 3,8270 liradan, euro ise 4,5490 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 3,8250 liradan alınan dolar 3,8270 liradan, 4,5470 liradan alınan euro ise 4,5490 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8290 liradan, euro ise 4,5370 liradan satılmıştı.

Bugün 09:53 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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