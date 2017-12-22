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Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi!

İzmit Kuruçeşme Plajyolu Cumhuriyet Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan 84 yaşındaki Hikmet Şinasi Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BÜYÜT

İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Caddesi adresinde ikamet eden, evli ve 4 çocuk babası Kocaeli Devlet Hastanesi röntgen teknisyenliğinden emekli Hikmet Şinası Bozkurt (84), 21 Aralık günü akşam saatlerinde, minibüsten indikten evine gitmek için İlke Sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada hususi bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bozkurt burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bozkurt’un cenazesi, tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Plajyolu Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Dün 14:50 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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