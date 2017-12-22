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Türkiye Sirki yeniden Outlet Center İzmit’te

Outlet Center İzmit’te kurulan Hayvansız Eğlendiren Sirk Türkiye Sirki, çocuklarıyla birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenlere kapılarını açtı

Geçtiğimiz yıllarda Outlet Center İzmit’te yoğun ilgi gören ve çocuklar başta olmak üzere her yaştan insan tarafından keyifle izlenen ve gösterilerinde hayvan kullanmayan Türkiye Sirki dün Outlet Center İzmit’te kapılarını tekrar açtı. Sirk bugün, 24/29-30-31 Aralık ve 1 Ocak Pazartesi günü Outlet Center İzmit’te izleyicileri ile buluşacak.

EĞLENCELİ VE KEYİFLİ

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Eğlenceli, bir o kadar da keyifli olan gösterilerde; uluslararası ödüllü palyaçoların, sihirbazların, uçan akrobatların, ip cambazlarının birbirinden güzel hünerleri yer alıyor. Gösterilerini yeniliklerle ve sürprizlerle dolu hazırlayan Türkiye Sirki ekibi, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Gösterilerin yapıldığı 3 bin kişilik ve ısıtmalı Türkiye Sirki çadırında ses ve ışık görselleri görülmeye değer.

GÖSTERİLER BİRBUÇUK SAAT SÜRÜYOR

Detaylı bilgiye; www.turkiyesirki.com.tr internet adresinden ulaşılabilmekte. Gösteri yaklaşık bir buçuk saat sürerken biletler biletix.com ve Outlet Center İzmit’te çadır girişindeki gişelerden satın alınabilmekte.

TÜRKİYE SİRKİ GÖSTERİ SAATLERİ

Bugün ve yarın 13.00-16.00-19.30 saatleri arası

29 Aralık Cuma saat 19.30

30 Aralık Cumartesi saat 13.00-16.00-19.30

31 Aralık Pazar/1 Ocak Pazartesi saat 13.00-16.00

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