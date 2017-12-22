Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak Derince ve İzmit İlçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Derince ilçesinde düzenlenen ilk operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinden 4,90 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken diğer 2 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Sokak satıcılarına yönelik olarak operasyonda ise 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 29,78 gram esrar, 1 gram kokain, 1,80 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet mermi, 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 39 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıstan 3’ü tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adliyeye sevk edilen diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.
Dün 15:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 15:04 TSİ )
Sokak satıcılarına operasyon 12 gözaltı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Derince ve İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Dün 15:03 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz