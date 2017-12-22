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Sokak satıcılarına operasyon 12 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Derince ve İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak Derince ve İzmit İlçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Derince ilçesinde düzenlenen ilk operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinden 4,90 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken diğer 2 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Sokak satıcılarına yönelik olarak operasyonda ise 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 29,78 gram esrar, 1 gram kokain, 1,80 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet mermi, 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 39 adet kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıstan 3’ü tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adliyeye sevk edilen diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Dün 15:03 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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