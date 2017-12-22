Yılmaz: Protokol derneği olmayacağız

TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Yılmaz, gazetemizi ziyaret ederek haber müdürümüz Bülent Ekinci ile görüştü. Yılmaz, “425 üyesi bulunan bir derneğiz. 2010 yılından beri Kocaeli’de şubesi olan TÜMSİAD bu dönem farklı bir kimlikle iş dünyasında yer alacak. Üretimin gerileyip, tüketimin arttığı ülkemizde yeni markalarla ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Halı hazırda faaliyete geçirdiğimiz bir PVS imalat fabrikamız bulunuyor. Bu dönem yeni markalar oluşturarak yeni şirketler kurmayı hedefliyoruz. Öncelikli olarak 425 üyenin birbiriyle ticaret yapmasını sağlayacağız” dedi.

"ANKET YAPTIK"

Yılmaz, “Üyelerimizin yaptığı işler, faaliyetleri, hedefleri ve hedeflerini gerçekleştirme oranlarını belirlemek ve elimizde bir done oluşturmak için anket yaptık. Özel bir anket firmasıyla sıkı bir çalışma sonucunda bu verilere ulaştık. Şimdi elimizdeki imkanları daha iyi biliyoruz. Özel bir pazarlama kurulu oluşturarak üyelerimizin satış ve pazarlama ağını geliştireceğiz. Bu sistem internet üzerinden Pazar oluşturma şeklinde de kullanılabilecek” diyen Abdülkadir Yılmaz, “ Protokol derneği statüsünden çıktık, artık bu ülke biz ve üyelerimiz için farklı projeleri hayata geçirme dönemi başlamıştır” şeklinde konuştu.