Yerli Malı Haftası'na çok çalıştılar

12 – 18 Aralık günleri her yıl Turizm, Tanıtım ve Yerli Malı Haftası olarak kutlanıyor. Derince Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 1-E sınıfı öğrencileri de bu özel haftayı, öğretmenleri Ayşegül Güler Kars’ın hazırladığı programla renklendirdiler. Okulla bu yıl tanışan ve hedefleri öncelikle okuma yazmayı öğrenmek olan çocuklar yeteneklerini konuşturarak Yerli Malı Haftası’nı anlatan güzel resimler yaptılar. Sınıf duvarları bu resimlerle adeta sanat galerisine dönüştü. 1-E öğrencileri öğretmenlerinin kendilerine konuyla ilgili aktardığı bilgileri dikkatle dinlediler. Ailelerine yapacakları özel sunum için çok çalıştılar. Haftanın son günü sınıflarındaki gösterime Okul müdürü Selila Çelik ile veliler katıldılar. Çocuklar sebze, meyve kostümleri içinde görülmeye değer güzellikte hünerlerini sergilediler. Özenle hazırlanan masalardaki yiyecekler kısa sürede tüketildi. Şarkılarla, oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, öğretmen ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattılar. Okul müdürü Selila Çelik, Yerli Malı Haftasını böylesine güzel değerlendiren 1-E öğrencilerini ve sevgi dolu emekleri için öğretmenleri Ayşegül Güler Kars’ kutladı.