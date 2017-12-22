Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim’in yönetmen ve film yapımcısı oğlu Timur Zaim, İstanbullu stil danışmanı ve moda tasarımcısı Gizem Pelin ile hayatını birleştirdi. BEN’e Yolculuk belgesel filminin yoğun çekimleri nedeniyle Değirmendere Loca Cafe’de aile arasında kıyılan bir nikahla dünya evine giren çift, yazın da İstanbul’da görkemli bir düğün yapacağını belirtti.
Dün 15:11 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Dün 15:13 TSİ )
Pelin ve Timur nikah masasına oturdu
Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim’in oğlu Timur, Gizem Pelin ile hayatını birleştirdi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Dün 15:11 TSİ - Yaşam
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz