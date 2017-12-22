Pelin ve Timur nikah masasına oturdu

Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim’in yönetmen ve film yapımcısı oğlu Timur Zaim, İstanbullu stil danışmanı ve moda tasarımcısı Gizem Pelin ile hayatını birleştirdi. BEN’e Yolculuk belgesel filminin yoğun çekimleri nedeniyle Değirmendere Loca Cafe’de aile arasında kıyılan bir nikahla dünya evine giren çift, yazın da İstanbul’da görkemli bir düğün yapacağını belirtti.