Dikkat! Kocaeli'de elektrikler kesilecek

İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Mecidiye Köyü, Yassıbağ Köyü, Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü,
25.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Arızlı Köyü, Serdar Mah.,
25.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Mecidiye Köyü, Yassıbağ Köyü, Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü,
25.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Cedit Mah., Çukurbağ Mah., Orhan Mah., Veliahmet Mah.,
25.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
25.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
25.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
25.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Semetler Köyü, Fulacık Köyü, Çamdibi Köyü, Kızderbent Köyü,
25.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
26.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında İlimtepe Mah.,
26.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
26.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
26.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü, Balaban Köyü, Merkez Erikli Köyü,
26.12.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuzsultan Mah.,
26.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Erenler Mah., Erenler Mah., 28 Haziran Mah.,
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Yorumlar
(1 )
Kenan Temiz - tam kombilerin harıl harıl ısıtmada kullanılacağı bu soğuk günlerde 8 saatlik kesinti akıl karı değildir o kadar sıcak gün varken aklınız neredeydi yahu
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