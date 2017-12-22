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Dün 15:33 TSİ- Siyaset ( G : Dün 15:34 TSİ )

CHP Karamürsel'e yeni başkan

CHP Karamürsel İlçe Kongresinde mevcut başkan Şinasi Yazar bayrağı eski ilçe başkanı Ali Karaya devretti

CHP Karamürsel 36. Olağan İlçe kongresi saat 12.00'da Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Kongrede 2 dönemdir başkanlık görevini icra eden mevcut başkan Şinasi Yazar yeniden aday olmadı. Tek adaylı kongrede bayrak değişimi yaşandı. Meclis üyesi ve eski ilçe başkanı Ali Kara başkan seçildi. Öte yandan kongre soncunda 20 il delegesi ve15 İlçe yöneticisi seçildi. Böylece CHP örgütü 12 ilçe kongrelerini tamamlamış oldu. İl Kongresi ise 7 Ocakta yapılacak. Kongreye Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay ilçe başkanları katıldı.

Ali Kara'nın yönetimi:Ahmet Kara Ahmet ÇalıkFeryalDenizel Nahit Dinç Mustafa Ercüment Eraslan Nuran Genç Emel Kabataş Recep Küçük Gülseli Özalp BarbarosÖzkoşarŞeydanurSaraçoğlu Seçkin Turan Suat Ülkü Uğur Varol İsmail Yaprak.

İl delegeleri:Ali Kara Şinasi Yazar Ahmet ÇalıkOrhan Tanış Orhan DemirerAhmet Zeki DalayFeryalDenizel Nahit Dinç Hamiyet Eraslan SadıkErtanal Emel Kabataş Gülseli ÖzalpNuran GençŞeydanurSaraçoğlu Seçkin Turan Mustafa Asım Uğurlu AydınYetkincanCelalettin Yönet Necati Ayber Zuhal Öztorun.

Dün 15:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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