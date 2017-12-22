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Dün 15:37 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 15:54 TSİ )

HM Door Çelik Kapı, açıldı

HM Door Çelik Kapı, Vezirçiftliği mahallesi Ulucami caddesi No: 11/A Başiskele adresinde hizmete girdi

HM Door Çelik Kapı, Vezirçiftliği mahallesi Ulucami caddesi No: 11/A Başiskele adresinde açıldı. Murat Ulusman tarafından açılan HM Door Çelik Kapı’nın açılış programına Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli katılım gösterdi. Açılışta gerçekleştirdiği konuşmada imalatlarımızı anahtar teslim yapıyoruz diyen Ulusman, “Birbirinden farklı modellerimizin yanında özel tasarımlarımız da bulunuyor” dedi.

ÖZEL TASARIMLAR BULUNUYOR

HM Door Çelik Kapı’nın sahibi Murat Ulusman, “Daha önce başka bir kapı firmasında uzun bir süre çalıştım. Hayalimde hep kendi iş yerimi açmak vardı o yüzden bugün çok mutluyum. Yeni bir şekilde kaldığım yerden müşterilere hizmet vermeye devam edeceğim. Fiyatlarımız tek tip değil. Birbirinden farklı modellerimizin yanında özel tasarımlarımız da bulunuyor. Bütün imalatlarımız anahtar teslim oluyor. Beni böyle güzel bir günde yalnız bırakmayan aileme, sevenlerime çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dün 15:37 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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