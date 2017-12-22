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Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay

Kocaeli'de ilk kez Kocaeli Devlet Hastanesi'nde başlayacak olan yeni bir uygulama sayesinde sıra numarası almak artık çok daha kolay.

Muayene olmak isteyen vatandaşlar yanlarında getirdiği yeni çipli tc kimlik kartınımuayene olmak istediği polikliniğin önünde bulunan cihaza okutarak sıra numarası alabilecek. Sistem sayesinde kimliği okunan hastaların birkaç saniyede polikliniğe kaydı yapılarak, lcd ekranlardan kaçıncı sırada olduğu gösterilecek.

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI İLE SIRA ALINABİLİYOR

Yeni uygulamayı yerinde görmek amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gelen İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu’na, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adem Çakır eşlik ederek uygulama hakkında bilgi verdi. Uygulamayı bizzat test eden İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu memnuniyetini dile getirerek "Hastanemizde teknolojik olarak da önemli yenilikler var. Vatandaşlarımız yanlarında getirdikleri yeni çipli TC kimlik kartları ile çok kısa sürede istedikleri polikliniklerden numara alabilecekler” dedi.

İLK KEZ KOCAELİ DEVLET'TE

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adem Çakır ise yeni hizmet binasında bir çok yeniliğin olacağını belirterek şunları söyledi "Kocaeli’de ilk kez uygulanacak olan sistem sayesinde muayene olmaya gelen vatandaşlarımız sıra numarası almak için yeni çipli tc kimlik kartlarını kullanarak birkaç saniye içinde numara alabilecekler. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarım bir an önce yeni çipli tc kimlik kartlarını temin etsinler” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Dr.kamil Acıkar - İnsanlara kolay yol gösterin. Kaç kişi çipli kimlik kartı kullanabliyor. siz vatandaşa hizmet verecek eleman istihdam edin. ve zarfın dışı kadar içinin kalitesini arttırın.

Yanıtla . 0Beğen 23 Aralık 12:56
01

Mülayim Çoksert - Yani bu uygulamayla önceden randevu almaya gerek kalmıyor yanlış anlamadıysam....Peki önceden randevu alanlar günlük muayene kontenjanını doldurduysa,bütün branş doktorları doluysa bu sistem bir işe yaramayacak demektir...Yani gelip de boş dönmek de var...

Yanıtla . 0Beğen 23 Aralık 12:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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