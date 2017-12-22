Körfez Ticaret Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Kaymakamlığı işbirliği ile Yeniyalı Aile Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirilen projede 40 yaş üstü kadınlara kemik taraması yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan muayyene gün boyu devam etti. Yeniyalı Aile Sağlık Merkezi’nin de katkı sunduğu projede onlarca kadın kemik taramasından geçti. Başkan Sibel Moralı, “Körfez Ticaret Odası olarak kadın sağlığı konusunda yapılan sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, “Yaptığımız kemik taraması yoğun ilgi gördüğü için bu projeyi önümüzdeki hafta yeniden yapacağız” dedi.
Dün 15:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 15:58 TSİ )
KTO’dan kemik taraması
Körfez Ticaret Odası sosyal sorumluluk Projesi kapsamında yeni bir çalışmaya imza attı. Yeniyalı Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde kadınlara yönelik kemik taraması yapıldı.
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Dün 15:54 TSİ - Gündem
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