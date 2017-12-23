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Kılıçdaroğlu bugün Gölcük ve İzmit’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün önce Gölcük’te, sonra da İzmit’te bir dizi ziyarette bulunacak. Kılıçdaroğlu, saat 15.00’te il binasının açılışını yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir diziyi ziyaret ve il başkanlığı binasını açmak için ilimize geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 10.30’da Uzunçiftlik turnikelerinde karşılanacak. Kılıçdaroğlu daha sonra Gölcük’teki My Liva Restoran- Sosyal Tesisleri’nde sivil toplum temsilcileri, sendika temsilcileri ve muhtarlarla toplantı yapacak.

İŞ ADAMLARIYLA BULUŞACAK

Kılıçdaroğlu, saat 13.30’da Kocaeli Ticaret Odası’nda KOTO yönetimi ve iş adamlarıyla bulaşacak. Bu toplantıdan sonra saat 15.00’te Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Sokak Kemal Öz İşhanı No: 11 İzmit adresindeki CHP kocaeli İl Binası’nın açılışını yapacak. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, bütün partilileri il binası açılışına davet etti.

KILIÇDAROĞLU’NUN BUGÜNKÜ PROGRAMI

10.30 Uzunçiftlik turnikelerinden karşılama

11.30 STK kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla Gölcük My Live Restoran’da toplantı.

13.30 Kocaeli Ticaret Odası üyeleriyle toplantı.

15.00 CHP Kocaeli İl Binası açılışı

Bugün 05:00 TSİ - Siyaset

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