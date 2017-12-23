Kılıçdaroğlu bugün Gölcük ve İzmit’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir diziyi ziyaret ve il başkanlığı binasını açmak için ilimize geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 10.30’da Uzunçiftlik turnikelerinde karşılanacak. Kılıçdaroğlu daha sonra Gölcük’teki My Liva Restoran- Sosyal Tesisleri’nde sivil toplum temsilcileri, sendika temsilcileri ve muhtarlarla toplantı yapacak.
İŞ ADAMLARIYLA BULUŞACAK
Kılıçdaroğlu, saat 13.30’da Kocaeli Ticaret Odası’nda KOTO yönetimi ve iş adamlarıyla bulaşacak. Bu toplantıdan sonra saat 15.00’te Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Sokak Kemal Öz İşhanı No: 11 İzmit adresindeki CHP kocaeli İl Binası’nın açılışını yapacak. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, bütün partilileri il binası açılışına davet etti.
KILIÇDAROĞLU’NUN BUGÜNKÜ PROGRAMI
10.30 Uzunçiftlik turnikelerinden karşılama
11.30 STK kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla Gölcük My Live Restoran’da toplantı.
13.30 Kocaeli Ticaret Odası üyeleriyle toplantı.
15.00 CHP Kocaeli İl Binası açılışı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz