Kocaeli’de ve çevre illerden gelenlerin sıkça tercih ettiği Başiskele’de her geçen gün artan nüfusa orantılı olarak yeni yerleşim alanları açılıyor. İnşaat sayısının hızla arttığı ilçede Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince de 2017 yılında 1 milyon 56 bin 447 metrekare alana, bin 228 adet yapı ruhsatı verildi. Bu ruhsatlar içerisinde 620 bin 825 metrekarelik 4 bin 41 adet konut, 435 bin 622 metrekare alan ile bin 142 adet işyeri ve sanayi ruhsatı bulunuyor. Yıl sonuna kadar bu toplam ruhsat sayısının bin 240’ı bulması bekleniyor.
Dün 16:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 16:12 TSİ )
Başiskele’de 1 milyon 56 bin metre alana yeni ruhsat
Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, 2017 yılında 1 milyon 56 bin metrekare alana ruhsat yapı ruhsatı verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz