İşte Fatih Terim’in alacağı ücret

Sarı-kırmızılı takımın Terim’in transferiyle ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1 milyon Euro ve 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon Euro ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500 bin Euro başarı primi ödenecektir."

İmzayı attı

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen Teknik Direktör Fatih Terim için bir imza töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törende Terim'in yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

Olayı kelimelerle ankatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş ve Galatasaray'ı zirveye taşımış ve Galatasaray'la zirveye çıkmış bir teknik direktör Fatih Terim. Tudor ile olan ilişkimiz hafta başında bitti. Ligler devam ediyor. Devrenin son maçına çıkacağız. En süratli şekilde hoca eksiğimizi tamamlamamız gerekiyordu.

Galatasaray'ı özellikle son haftalardaki performans düşüklüğünde şampiyonluğua taşıyacak tek isim Fatih Terim'dir. Hocamı aradım ve "hocam bir buluşalım" Kendisi de Galatasaray ananelerine yakışır şekilde "Başkanım emriniz olur" dedi. Buluştuğumuzda ne ücret talep ettiğini sordum, kendisi "Başkanım siz bu soruyu sormamış olun. Ben Galatasaray'a 1974 yılında imza attım ve sözleşmem hala sürüyor" dedi.

Fatih Terim'in açıklamaları ise şöyle:

Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk biri ekonomi, diğeri süre. Sürenin önce 20 Ocak'a kadar, seçilirlerse arkasından mayısa kadar olacağını konuştuk.

Benim hayatım burada geçti. zaman zaman ayrılıklar oluyor ama ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda neden olmasın diyen benim, elimi taşın altına sokmam gerektiği için buradayım. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Başkan, yönetim, ben ev tüm G.Saray çalışanları muhteşem Galatasaray taraftarının takımıyla birleştiği andaki başarıyı ortyaya koymak için buradayız. Bütün Galatasaraylılar bir araya geldiği zaman çok büyük işler yaptığımız ve yenilerini yapmamız gerektiği de aşikar.

İki gün sonra çok da sevdiğim ve renktaşımız olan Göztepe ile oynayacağız. Muhteşem bir camiadır o da. Bugün ilk idmanıma çıktım. zamanımıza var ama çok da fazla değil. Kollarımızı sıvamalıyız, eksiklerimiz gidermek için.

Sevgili meslektaşım Tudor için Galatasaray'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Ayrıca Terim’in alacağı ücret de belli oldu.