TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "100 TL'lik çalışan başına işveren desteğinin kesilmesi ile maliyet zaten yüzde 6 arttı" dedi.
Dün 16:18 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 16:20 TSİ )
Asgari ücrette önemli açıklama
TİSK'ten asgari ücret komisyonuna ilişkin, "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklaması yapıldı.
Dün 16:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz