Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 16:18 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 16:20 TSİ )

Asgari ücrette önemli açıklama

TİSK'ten asgari ücret komisyonuna ilişkin, "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklaması yapıldı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "100 TL'lik çalışan başına işveren desteğinin kesilmesi ile maliyet zaten yüzde 6 arttı" dedi.

Dün 16:18 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hyundai, SoundHound ile ortaklaşa çalışacak mask
Hyundai, SoundHound ile ortaklaşa çalışacak
Babaya analık hakkı geliyor mask
Babaya analık hakkı geliyor
Yeni havalimanı böyle olacak mask
Yeni havalimanı böyle olacak
Pasaport harçları zam oranı belli oldu mask
Pasaport harçları zam oranı belli oldu
Asgari ücrette önemli açıklama mask
Asgari ücrette önemli açıklama
HM Door Çelik Kapı, açıldı mask
HM Door Çelik Kapı, açıldı
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı! mask
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı!
Yangına giderken 6 kişi yaralandı! mask
Yangına giderken 6 kişi yaralandı!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR