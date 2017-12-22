Gülay Keskin’nden Kadın Dayanışma Gecesi

VİP Estetik ve Gülayla Geziyorum katkılarıyla 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.00 23.30 saatleri arasında ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesi için Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirilecek. Fuar içinde bulunan Şehir Restoran’da gerçekleştirilecek geceye herkesi davet eden Gülay Keskin şunları kaydetti:

GÜLLÜ İLE EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

“Geçimini lavanta yetiştirerek sağlayan kadınlarımız için bir araya geliyoruz. Davetiyelerimizin satışı başlamıştır. Sosyal sorumluluk projemize katkıda bulunmak, aramızda olmak isteyen ve sponsor olabilirim diyen herkesi bekliyoruz. Güllü ile eğlenceye doyacağımız bu gecede ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesinde sizin de desteğiniz olmasını dileriz, birlikten kuvvet doğar.”