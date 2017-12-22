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Dün 16:49 TSİ- Yaşam ( G : Dün 16:51 TSİ )

Gülay Keskin’nden Kadın Dayanışma Gecesi

Gülay Keskin öncülüğünde ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesi için 27 Aralık’ta Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirilecek.

VİP Estetik ve Gülayla Geziyorum katkılarıyla 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.00 23.30 saatleri arasında ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesi için Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirilecek. Fuar içinde bulunan Şehir Restoran’da gerçekleştirilecek geceye herkesi davet eden Gülay Keskin şunları kaydetti:

GÜLLÜ İLE EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

“Geçimini lavanta yetiştirerek sağlayan kadınlarımız için bir araya geliyoruz. Davetiyelerimizin satışı başlamıştır. Sosyal sorumluluk projemize katkıda bulunmak, aramızda olmak isteyen ve sponsor olabilirim diyen herkesi bekliyoruz. Güllü ile eğlenceye doyacağımız bu gecede ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesinde sizin de desteğiniz olmasını dileriz, birlikten kuvvet doğar.”

Dün 16:49 TSİ - Yaşam

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