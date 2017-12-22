Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu merkez ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Demirsoysal'a, E.B. (44) idaresindeki tır çarptı. Kazada yaralanan Demirsoysal, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada eşini yaralı olarak gören Ayşe Demirsoysal (76) sinir krizi geçirdi.
Dün 17:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 17:53 TSİ )
Işıklarda kaza: TIR'a çarptı!
Karamürsel ilçesinde, tırın çarptığı yaya yaralandı.
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