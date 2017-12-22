Işıklarda kaza: TIR'a çarptı!

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu merkez ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Demirsoysal'a, E.B. (44) idaresindeki tır çarptı. Kazada yaralanan Demirsoysal, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada eşini yaralı olarak gören Ayşe Demirsoysal (76) sinir krizi geçirdi.