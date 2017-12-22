Otomobil beton duvara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Dilovası D-100 karayolu Tavşancıl mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Emine Avcı idaresindeki 34 NU 3401 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki beton duvara çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil kullanılmaz hale geldi

Kazada araçta sıkışan sürücü Emine Avcı ve yanındaki Hasan Taşkesen (40) itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalelerinin ardından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Kazada ağır yaralanan Avcı ve Taşkesen ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Taşkesen hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluşurken kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.