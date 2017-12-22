TEM otoyolundan Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Gülen idaresindeki 34 VP 2782 plakalı tır, Çenedere Viyadüğü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Şaban Yaşar idaresinseki 06 PSS 39 plakalı kamyona, ardından da orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada parçalanan tır kupası içindeki sürücü Mehmet Gülen, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada parçalanan tır olay yerine gelen vinçle otoparka götürüldü.
Dün 21:41 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:48 TSİ )
TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Derince TEM otoyolu Çenedere Viyadüğünde kontrolden çıkan tırın kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Dün 21:41 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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