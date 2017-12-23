AKP’li Ayaz, mahalle başkanları ile buluştu

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. İlçe binasında gerçekleştirilen aylık olağan mahalle başkanları toplantısına çok sayıda mahalle başkanı katılım gösterdi. Mahalle başkanlarının çok önemli görevler üstlendiklerinin altını çizen Başkan Ayaz, "Mahalle temsilcilerimiz halkımızla gönül köprüsü kuruyor" dedi.



'UYUMUMUZ BAŞARI GETİRECEK'

Aylık olarak düzenlenen mahalle başkanları toplantısı ile teşkilat ve mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili istişare etme fırsatı bulduklarını söyleyen İlçe Başkanı Hasan Ayaz, temsilciler ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ayaz, "Bu toplantımızda köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerek İzmit Belediyemizle yaptığımız uyumlu çalışmalarla köy ve mahallelerimize güzel hizmetler getirmeye devam edeceğiz. Bu uyum sayesinde, birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

'MAHALLE BAŞKANLARIMA GÜVENİYORUM'

Başkan Ayaz açıklamalarının devamında, "Mahalle Başkanlarımız, teşkilatımızın sancaktarıdır. Gönüllü dava arkadaşlarımız, mahalle başkanlarımız teşkilatımızın en önemli görevlerinden birisini yürüten, görünmeyen kahramanlarımızdır. Bu denli önemli görevi yürüten ve emek veren mahalle başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 2019 seçimlerine de yine aynı heyecan ve dava bilinciyle çalışacaklarına ve başarı çıtasını en üst seviyeye çıkarmak için mücadele edeceklerine inancım sonsuz" dedi.