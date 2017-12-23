Başiskele'de ikamet eden Döndü-Mehmet Ali Açıkgöz'ün 3 ay önce dünyaya gözlerini açan Hatice isimli bebekleri, hayata tutunamadı.Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Hatice bebek, hayatını kaybetti. Hatice bebeğin cenazesi bugün Başiskele İbrahim Hakkı Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başiskele Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bugün 09:49 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
3 aylık bebek hayatını kaybetti
3 ay önce doğan Hatice bebek hayata tutunamadı.
Bugün 09:49 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz