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Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:02 TSİ )

Sadece 170.000 TL’ye Sarımsaklı’da yazlığınız olsun

Yeşildenize Konut Yapı Kooperatifi tarafından satışa çıkarılan Yeşil Doğa evleri, Sarımsaklı Küçükköy’de hem modern mimari tasarımları ve kullanılan üst düzey kaliteli inşaat ürünleri hem de cazip fiyatlarıyla kaçırılmayacak bir fırsat.

65 daireden oluşan projede tüm evler aynı nitelikte panoramik olarak Ege denizini ve site içerisindeki havuzu görüyor. Yeşil Doğa evleri, 5 katlı 2 bloktan oluşuyor. Asansörlü ve modern tasarımlı binalardaki 2+1 tüm daireler brüt 100m2 ebatlarında.

TÜM DETAYLARIYLA HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE

Yeşil Doğa evleri, deprem yönetmeliğine uygun standartlarla inşa ediliyor. Islak zeminler kalebodur, duvarlar tavana kadar kalebodur, asansör, ısı ve ses yalıtımları, ısı camlı pencereler, kahverengi penler, sineklikler, balkonlarda barbekü, otopark alanları, peyzaj alanları, yüzme havuzu, tüm odalar ağaç parke, kameralı güvenlik sistemi Yeşil Doğa evlerinin standartlarını belirleyen detaylardan bazıları. Çok kısa bir süre sonra doğalgaz ile tanışacak olan bölgede bu yazlık ev aslında yazlığın çok daha ötesinde.

BALKONDAN MİDİLLİ ADASI VE ŞEYTAN SOFRASI MANZARASI

İsterseniz yaz aylarında Ege denizinin ve Sarımsaklı – Ayvalık – Cunda bölgesinin tadını çıkarın, isterseniz kalorifer sistemi sayesinde kış aylarında gidip huzurla yaşayın.

NASIL SAHİP OLABİLİRİM ?

Yeşildenize Konut Yapı Kooperetifi tarafından yapılacak olan Yeşil Doğa Evlerine şuan için kayıt alınıyor.

Kayıt yapmak ve 2018 yılı başlarında inşatına başlanacak olan projeden ev sahibi olabilmek için;

  • 1,500 TL üye kayıt esnasında ödenecek
  • 17,700 USD Arsakatılım payıdır. Arsa alımı aşamasında peşin ödenecektir.
  • Proje, inşaat ruhsatı, belediye harcı, yapı denetim, şantiye, harfiyat, inşaata başlama ve diğer giderler için 100.000 TL özel faiz oranlı banka kredisi kullanacak veya peşin ödenecektir.
  • Arsanın toplam bedeli 1.150.000 USD dir.
  • İnşaat süresi 2 yıldır.

YEŞİL DOĞA EVLERİNE KAYIT YAPTIRAK VE DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

İLETİŞİM:

0506 692 75 10 - 0533 457 88 40 - 0266 324 41 86

www.yesildenize.org

Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi

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