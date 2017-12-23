Dünden bugüne şehir isimleri

Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

Cumhuriyet dönemiyle değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

Bursa’nın önceki ismi Hüdavendigar, Çölemerik diye bilinen il Hakkari, Kırkkilise Kırklareli, Kengırı Çankırı olarak değişirken, Kütahya’nın ismi antik dönemdeki Kotiaeion’dan geliyor. Samsun, Yunanca Amisos’tan gelirken, Tuşba ismi Van olarak değiştiriliyor. Elaziz diye anılan vilayetin ismi de bakanlar kurulu kararı ile Elazığ olarak değiştiriliyor.

Ayntab önce Antep, daha sonra gazilik unvanıyla Gaziantep oluyor. Erzincan ise adını Grekçe Eriza’dan alıyor. Hatay ismini antik şehir olan Hattena’dan alıyor. Bozok, birinci meclisin kararı ile Yozgat olarak değiştiriliyor. Erzincan adını ise Grekçe Eriza’dan alıyor. Hatay, adını antik şehir Hattena’dan alıyor.

İsmi değiştirilen bazı ilçeler

Değiştirilen ilçelerin isimleri ise Nurdağı Gılgamış Karkamış, Antakya’da Alallah/ Reyhanlı, Bab-ı İskenderun/ Belen, Beysun Muradiye/ Yayladağı, Batman’da Hısn’ı kehfa, Hasankeyf, Kabilcewaz ise sason olarak kayda geçiyor. Ordu’da Ebul’l-Hayr/ Gülyalı, Lale/ İkizce, Umniye/ Ünye, Vona/ Perşembe olarak kayda geçiyor.