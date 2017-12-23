Kaza Başiskele Atakent Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan S. idaresindeki 41 E 8595 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak Fath D. idaresindeki 41 H 5347 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki duvara çarparak duran 41 E 8595 plakalı otomobilin sürücüsü Sinan S. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Başiskele’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
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