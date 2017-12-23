MHP’de istifa edip İYİ Parti'ye geçiyor

MHP İzmit İlçe teşkilatında uzun zaman görev yapan daha öncede Ülkü Ocaklarının bir çok kademesinde çeşitli görevler üstlenen Buğra Özkanlı MHP İzmit İlçe teşkilatından istifa ettiğini duyurdu. Özkanlı sosyal medya da yaptığı paylaşımda “Çocuklu yaşlarda tanıştığım ve bu güne kadar hizmet ettiğim MHP sine bugün itibari ile son verdim hakkımın geçtiği herkese hakkımı helal ediyorum” ifadelerini kullandı. İstifasının ardından Meral Akşener önderliğinde kurulan İYİ Parti' ye geçtiği konuşulan Özkanlı’nın, İYİ Parti İzmit İlçe teşkilatında görevlendirilmesi bekleniyor.