Kartepe'nin ulaşımı sil baştan! 5 hattın güzergahı değişti

Kartepe’nin bugününü yapılandırırken daha iyi bir Kartepe’nin temellerini atmak için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ısrarlı girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Kartepe’ye değer katacak projelerden biri olan Kent Meydanı Projesi kapsamında Kaymakamlık, yeni hizmet binası ve kent meydanı ulaşımının rahat sağlanması için düzenleme yapıldı.

DÜZENLEME YAPILDI

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme (UTDK) Komisyonu S.S. 80’Nolu Kooperatifin taşımacılık sınırları içerisinde yer yapılan Kartepe Kaymakamlık, Kartepe Belediye hizmet binası ve kent meydanına ulaşımı sağlayan 212, 213, 214, 218 ve 299 nolu hatların güzergahında düzenleme yaptı.

ÜCRET DEĞİŞİMİ YOK

Kartepe İlçesinde ulaşım ağında yapılan düzenlemeler ilk UKOME kurul toplantısında karara bağlanması ardından uygulanacak. Vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla Kaymakamlık hizmet binası ve yeni kent meydanına daha hızlı ve seri ulaşımın sağlayan düzenleme kapsamında ücret tarifesinde bir değişiklik yapılmadı.

DURAK YERLERİ BELİRLENDİ

S.S. 80’Nolu Birleşik Kartepe Kooperatifine ait 5 hattın güzergahında yapılan revize sonrası durak yerleri yetkililerce yerinde tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı İşletme Şefliği ve Durak Hizmetleri Birimi ile S.S. 80’Nolu Birleşik Kartepe Otobüsçüler ve Minübüsçüler Kooperatif yetkilileri Kartepe Belediye Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı nezaretinde ihtiyaç duyulan noktaların durak yerlerini belirledi.

ZEMİN BETONLAMA BAŞLADI

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Zabıta Müdürlüğü’nden gelen liste çerçevesinde belirlenen yerlerdeki kapalı duraklar için zemin betonlama çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise durak yerlerini belirleyen tabelaların montajlarını yapacak. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in, kooperatif, UKOME ve Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmeler çözüm odaklı sonuçlandı. Yeni Kent Meydanına ulaşım vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde düzenlendi” dedi.

İlk UKOME kurul toplantısında karara bağlanacak hatların yeni güzergahları ise şöyle;

HAT 211- İlk hareketinden itibaren Mevcut Güzergahı olan Akkuş Sokak geçişi iptal edilerek, Özdemir Atman Caddesi-Hacı İbrahim Caddesi ve Hasanpaşa Caddesine bağlanarak mevcut güzergahına devam edecektir. Yine Emekevler’den sonra Kartepe Diş Hastanesi önündeki U dönüşü tehlike arz ettiği için iptal edilerek, Sapanca İzmit Karayolu takiben mevcut güzergahına devam edecektir.

HAT 212- Hattın hareket yeri olan Bahçelievler iptal edilerek Kartepe Hükümet Konağı olarak değiştirilmiş olup, mevcutta Kartepe Diş Hastanesi önündeki U dönüşü tehlike arz ettiği için iptal edilerek, Abdi İpekçi Caddesi-Özgürlük Caddesi ve Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak’tan (Kartepe Diş Hastanesi karşısı) mevcut güzergahına devam edecektir.

HAT 213- Hattın hareket yeri olan Menderes Bulvarı iptal edilerek Kartepe Hükümet Konağı olarak değiştirilmiş olup, yeni düzenleme ile birlikte Nergis Sokak ve Ihlamur Sokak iptal edilerek, yeni Kartepe Hükümet Konağı’ndan kalkışından itibaren Keser Caddesi-Çiftçi Sokak-Menderes Bulvarı-Aybala Sokak-Çilem Sokak-Alazlı Sokağını takiben mevcut güzergahına devam edecektir.

HAT 218- Hattın hareket yeri olan Sarımeşe Konakları önünden kalkışı iptal edilerek Kartepe Hükümet Konağı olarak değiştirilmiş olup, devamında Sarımeşe Konakları, Altunhisar Caddesi-Sezenler Caddesi-Bağdat Caddesi-Arpalık Sokak-Nizami Cedit Caddesi-Sarımeşe Yolu Caddesi-Sapanca İzmit Karayolu-D-100 Karayolu ve mevcut güzergahına devam edecektir. Hattın mevcuttaki; Şenlik Sokak-Hisarcık Sokak-Keleş Sokak-Deliorman Sokak-Sade Sokak-Farabi Sokak ve Alemdağ Sokak geçiş güzergahı iptal edilmiş olup, ayrıca mevcutta Kartepe Diş Hastanesi önündeki U dönüşü tehlike arz ettiği için iptal edilerek, Sapanca İzmit Karayolu takiben mevcut güzergahına devam edecektir.

299 RİNG HAT- Mevcut Güzergahı olan Dicle Caddesinden itibaren, 17 Ağustos Caddesi-Moda Sokak-Çiftlik Sokak-Asiller Caddesi ve Keser Caddesi ilave edilerek Kartepe Hükümet Konağı önünden dönüş yaparak tekrar Keser Caddesi- Asiller Caddesi- Çiftlik Sokak- Moda Sokak ve 17 Ağustos Caddesi üzerinden mevcut güzergahına takip edecektir.