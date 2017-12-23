Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir cazibe merkezi haline getirilen SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkezin bu seferki konuğu Maldiv Cumhuriyeti Alt Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Dr. Muhammed Muiz oldu. SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Maldiv Cumhuriyeti Alt Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Dr. Muhammed Muiz’i Büyükşehir Belediyesi personeli eşlik etti. Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi hakkında bilgiler alan konuk bakan, yapılan çalışmalara hayran kaldı. Konuk Bakan, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin mirasına çıkmasının son derece değerli olduğunu kaydederek ülkesinde de bu tarz uygulamaların yapılabileceğinin altını çizdi.
Bugün 10:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:45 TSİ )
Maldivli bakan Kocaeli'de
Maldiv Cumhuriyeti Alt Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Dr. Muhammed Muiz Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni gezdi.
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Bugün 10:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz