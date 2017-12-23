Filenin prensesleri büyülüyor!

Toplam 31 lisenin katılımıyla, merkezde 5 grup üzerinden oynanan Genç Kız A Ligi voleybol maçlarında, 16 takım eleme grubuna kaldı. Günün ilk maçında, İzmit Lisesi ile Kocaeli Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi karşı karşıya geldi. İlk seti İzmit Lisesi kazandı. Ancak art arda iki seti kaybeden İzmit Lisesi 2-1 mağlup oldu ve gruplara çıkamadan elendi. Hayrettin Gürsoy Lisesi ilk galibiyetini aldı, ancak o da gruptan çıkma başarısını gösteremedi.

LİDER YAHYA KAPTAN

Güçlü kadrosu ile başarılı maçlar oynayan ve daha önceki haftalarda gruptan çıkan Yahya Kaptan Lisesi ise, Zehra Emine Öçgüder Meslek Ticaret Anadolu Lisesi’ni 2-0 yendi, gruptan birinci takım olarak çıktı. Yahya Kaptan, on maçını rahat kazanırken grupta birinci sırayı elde etti. Zehra Emine Öçgüder MTAL ise geçen hafta gruptan çıkmayı garantilemişti. Bu iki takım ilk 16 takım arasında kalmayı başardı.

ELEME MAÇLARI SALI GÜNÜ OYNANACAK

Genç Kız Voleybol A Grubu’nda son 16 takım arasında kalan takımların eleme maçları, 26 Aralık Salı günü oynanacak. Bir grubun yer alacağı Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda 4 maç var. Maçlar eleme usulüne göre oynanacak, galip gelen takımlar çeyrek finale kalacak, mağlup olan takımlar ise elenecek.

İZMİT LİSESİ: 1KARTEPE HAYRETTİN SPOR LİSESİ: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok***, Sibel Güldağ***

İZMİT LİSESİ: Ceren Kahya**, Yağmur Cengiz***, Gözde Gül**, Ebrar Elsem Çetin**, Melike İriç**, Çağla Kandemir**, İlayda Çakmak**, Dilara Özel**, Sare Yılmaz**, Yasemin Karaloğlu**

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Aleyna Suelnur***, NurselaGündüz ***, Melis Altun***, Yaren Satıcı***, Cemile Akkanat***, Gizem Yalçın***, Ela Yalçın ***, Ayşenur Kalaycı***, Selma Barik**, Başak Akbulut**, Ecrin Nur Soyaltın**

SETLER: 25-23,11-25,15-10

ZEHRA EMİN ÖÇGÜDER MTAL: 0YAHYA KAPTAN LİSESİ: 2

SALON: Hasan Gemici

ZEHRA EMİN ÖÇGÜDER MTAL: Selenay Karaşahin**, Rumeysa Malkoç**, Büşra Kaçmaz**, Sudenur Örs***, Gülçin Coşkun**, Ecrin Akarsu**, Deniz Seven**, Dilara Hözen**

YAHYA KAPTAN LİSESİ: Damla Osmangil***, Aleyna Özaydın***, Aybüke Gedik***, Yaren Cengiz***, Sümeyye Tokdemir***, Ebru Alp***, Yüsra Gökdemir**, Melis Tabay**, Filiz Gülsarı**, Nurdan Şahin***, Sude Nur Telli**, Didem Özcan**, Dilara Küçük**

SETLER: 25-10, 25-19