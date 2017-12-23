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Bugün 11:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:33 TSİ )

12 ülkenin pastaları Kocaelili firmadan

Kocaeli'de 2011 yılında kurulan BEŞÜZZİ Gıda, aylık 10 milyon porsiyonluk donuk pasta üretiminin yüzde 40'ını aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülkeye gönderiyor.

Kocaeli'de 2011 yılında kurulan donuk pasta üreticisi BEŞÜZZİ Gıda, aylık 10 milyon porsiyonluk üretiminin yüzde 40'ını 12 ülkeye ihraç ediyor. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 400 metrekarelik imalathanede başlayan üretim serüvenini bugün 4 bin 500 metrekarelik fabrikada sürdüren ve gelecek ay 7 bin metrekarelik yeni tesisini açmayı planlayan firma, ayda 10 milyon porsiyon donuk pasta üretiyor. Yurt dışı pazarlarda büyümek için çalışmalarını sürdüren firma, 2023 yılında 8 milyon dolar ihracata ulaşarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor. BEŞÜZZİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin 1988'den beri pastacılık sektöründe olduğunu belirterek, 2010 yılında 5 kardeş bir araya gelerek donuk pasta üretmeye karar verdiklerini söyledi.

"Açığı fark ettik"

Türkiye'de bu alandaki açığı fark ettiklerini dile getiren Vuraloğlu, gerekli araştırmalarını tamamladıktan sonra 2011 yılında Kartepe'de 400 metrekarelik küçük bir imalathanede faaliyete başladıklarını kaydetti. Vuraloğlu, kısa sürede büyümeyi başardıklarını ve şu anda 4 bin metrekarelik alanda üretime devam ettiklerini anlatarak, "2012'de ilk tesisi açarken 4 kişiydik. Şu anda 70'e yakın personelimiz var. Bir aksilik olmazsa ocak ayında Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da da ilk 5 arasında yer alacak dondurulmuş pasta fabrikasını açmış olacağız. Burayı açtıktan sonra çalışan sayımız 210'a yükselecek ve mevcut üretimimiz de dört kat artacak." diye konuştu. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Vuraloğlu, 55 çeşit ürünleri bulunduğunu ve Gaziantep fıstığı kullanarak yaptıkları "fıstık bahçesi"nin en çok tercih edilen pastaları olduğunu söyledi.

"Üretimin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz"

Vuraloğlu, yeni fabrikalarında kuracakları Ar-Ge merkezinde 7 mühendisin yeni ürünlerin geliştirilmesi için çalışacağına dikkati çekerek, "Kartepe'nin yöresel ürünü Eşme ayvasını tüm dünyaya açacağız. Ayvalı bir pasta yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında kabaklı bir pasta yapmayı da düşünüyoruz. Amacımız, ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya en doğal şekliyle sunmak." şeklinde konuştu. İmalat aşamasında yaklaşık 100 kalem ürün kullandıklarını ve bunların tamamını Türkiye'den temin ettiklerini anlatan Vuraloğlu, ürettikleri pastalar için aylık 10 ton meyve tükettiklerini, böylece hem yerli üreticiye destek olduklarını hem de yöresel lezzetlerin yurt dışında tanınmasını sağladıklarını ifade etti. BEŞÜZZİ'yi kurarken düşüncelerinin bölgesel bir firma değil, dünya açılmak olduğunu belirten Vuraloğlu, "Bu hedef doğrultusunda dünya kazan biz kepçe fuar fuar gezip, Ar-Ge yaparak farklı yerlere gittik. 2013 yılında Afganistan ve Kanada'ya ilk ihracatımızı yaptık. 2014'te yaptığımız pazar çalışmaları sonucunda Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'le ilgili çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

"Yeni tesiste günde 2 milyon dilim pasta üreteceğiz"

Vuraloğlu, Yeni tesisle günde 2 milyon dilim pasta üretmeyi hedeflediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda aylık 10 milyon porsiyon üretimi gerçekleştiriyoruz ve bunun yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. 2017'de 1 milyon dolara yakın bir ihracatımız söz konusu. Amerika'ya sevkiyatımızı başlattık. Walmart marketlere yapacağımız anlaşmalar sonucunda 2018'de minimum 2-2,5 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Şu anda 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Irak ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Yeni fabrikamızın faaliyete geçmesiyle birlikte 30'a yakın ülkeye ihracat yapacağız. 2023 yılında üretimimizin yüzde 40'ını minimum 30 ülkede tüketiciyle buluşturarak 8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." Son dönemde Türkiye'nin Ortadoğu'daki popülaritesinin artmasının ardından Kuveyt ve Katar'da üs kurmaya karar verdiklerine işaret eden Vuraloğlu, Katar'da ilk projelerini hayata geçirdiklerini, bu ülkedeki bütün kafelere ve zincir mağazalara hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

Bugün 11:28 TSİ AA Kocaeli- Ekonomi

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